ФРГ заподозрили в тайном соглашении с Украиной об ускоренном вступлении в ЕС

Замглавы МИД Польши Мулярчик: ФРГ могла тайно пообещать Украине вступление в ЕС

Германия могла пообещать Украине ускоренное вступление в Европейский союз (ЕС). Свои подозрения о том, что Берлин заключил тайное соглашение с Киевом, выразил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, передает британская деловая газета Financial Times.

В интервью изданию он обвинил Берлин и Брюссель в попытке «создать турбулентность» киевскому правительству. «Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству», — отметил Мулярчик.

Издание отмечает, что Мулярчик также обвинил Берлин в разжигании вражды между Варшавой и Киевом ради политической выгоды. По его словам, тесный союз Польши и Украины, сложившийся вскоре после начала российской спецоперации, стал «опасным для немецкого господства» в Европе. Мулярчик также обратил внимание на влияние ФРГ на ЕС. «Она (Германия — прим. «Ленты.ру») является ведущей европейской страной и имеет власть в Европейской комиссии», — указал он, имея в виду президента объединения, немецкого политика Урсулу фон дер Ляйен.

Кроме того, заметил Мулярчик, возможно, между Украиной и Германией существует «скрытое соглашение о том, что при смене польского правительства произойдет ускоренное вступление [Киева в ЕС]».

Ранее Польша отказалась от поставок оружия Украине на фоне конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на текущие разногласия. По его словам, он ожидает, что Польша найдет способы уладить разногласия с Украиной так, чтобы это не повлияло на военную поддержку Киева.