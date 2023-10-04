В США заявили о праве Украины возвращать территории

Блинкен заявил о праве Киева решать, как лучше вернуть вошедшие в РФ регионы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Украины сами должны принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные Западом вооружения. Выступление Блинкена транслировалось на сайте Госдепартамента.

Во время выступления в Университете Райса в Хьюстоне в штате Техас Блинкен заявил о праве Украины возвращать территории. По его мнению, Киев должен решать, «как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли».

«Наша позиция заключается в том, чтобы не поощрять удары за пределами Украины и не способствовать их нанесению. Однако в фундаментальном плане эти решения предстоит принимать украинцам», — призвал он.

При этом американский госсекретарь не ответил прямо, стоит ли западным странам поставлять Киеву вооружения, позволяющие наносить удары глубоко на территории России и по ее кораблям в открытом море.

Ранее Блинкен заявил о желании американского президента Джо Байдена избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины. «Потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев», — объяснил он.