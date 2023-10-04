Скотовод и его сын поссорились с соседом и нарисовали пенисы на коровах

В США скотоводы нарисовали пенисы на коровах соседа и попали под суд

В американском штате Вайоминг фермеры поссорились с соседом из-за забора и покрасили его коров, чтобы досадить. Об этом пишет Cowboy State Daily.

66-летний скотовод Патрик Шон Кэрролл и его 34-летний сын Такер Кай Кэрролл загнали в стойло 169 соседских коров и шесть быков, зашедших на их территорию. При помощи специальной краски, которой обычно маркируют скот, они раскрасили им морды, нарисовали на коровах полоски и даже изображения пенисов.

В результате этой выходки оба фермера попали под суд. Уголовное дело возбудили после жалобы хозяина коров Филипа Хабека. Работники его фермы заметили отсутствие скота и через некоторое время обнаружили часть стада у Кэроллов как раз в момент покраски.

В полиции Кэрролл-старший объяснил, что причиной его поступка был давний конфликт из-за отсутствия ограды между ранчо. По его словам, сосед никак не решает эту проблему, поэтому его коровы регулярно забредают на соседские пастбища и не уходят по несколько дней.

При этом сам Хабек утверждает, что ограда время от времени ломается в тех местах, где пересекает ручей. В результате для скота открывается проход, когда поток мелеет. Фермер рассказал, что уже выделял деньги на починку забора, якобы договорившись о плане ремонта с Кэрроллами, и несколько раз чинил проблемные участки сам. По его утверждению, сосед в это время пассивно наблюдал за процессом со своего крыльца.

Специалисты по оценке скота в преддверии судебного процесса подтвердили Хабеку, что из-за нарисованных отметин стоимость коров упала. Поскольку потенциальные покупатели могут интерпретировать их как знак болезни или брака, примерная стоимость каждой особи снизилась с 2,6 тысячи долларов (259 тысяч рублей), до 1,8 тысячи (179 тысячи рублей). Если посчитать всех помеченных коров, убытки потенциально могут достигать 141,7 тысячи долларов (14,1 миллиона рублей).

По законам штата Вайоминг Кэроллам грозит около 10 тысяч долларов штрафа и лишение свободы на срок до десяти лет. Обоим к настоящему моменту предъявлены обвинения в порче чужого имущества.

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