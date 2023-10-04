Врач оценил опасность популярной в России косметологической процедуры

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вещество ботулотоксин, которое применяется в косметологии для разглаживания морщин, является самым сильным известным ядом. Опасность популярной в России процедуры доктор оценил в своем Telegram-канале.

«Введение ботокса для разглаживания морщин лица — сегодня одна из самых востребованных косметологических процедур», — отметил врач. Он объяснил, что ботулотоксин вызывает паралич мускулатуры путем блокады проведения нервного импульса. «Это самый сильный известный яд!» — подчеркнул он.

Доктор написал, что введение ботокса может быть безопасно, только когда этим занимаются опытные врачи в лицензированных клиниках. По его словам, описано несколько случаев, когда пациентки обращались в непроверенные клиники, из-за чего надолго оказывались в реанимации. «Они получили дозу ботулотоксина, обратите внимание, в 2857 раз превышающую летальную», — отметил он.

Мясников предупредил, что инъекции ботокса противопоказаны при инфекциях, гиперчувствительности к компонентам препарата, а также при приеме некоторых антибиотиков. Кроме того, уколы нельзя делать людям с аллергией на молоко, беременным и кормящим матерям.

По словам специалиста, более опасные побочные явления от ботулотоксина проявляются при лечении различных заболеваний. «Это и воспаления легких, развитие настоящего ботулизма, анафилактический шок», — перечислил медик возможные последствия введения вещества.

Ранее Александр Мясников заявил об опасности одного лекарства для печени. Врач заявил, что препарат метотрексат может вызывать поражение органа и даже привести к токсическому гепатиту.