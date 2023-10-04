Под Рязанью обнаружили барельеф XII века с изображением Христа

Под Рязанью обнаружили барельеф XII века с изображением Христа

В Рязанской области на месте разрушенного Храма великомученицы Параскевы Пятницы нашли барельеф с изображением Иисуса Христа, датируемый примерно XII веком. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

«Нашли барельеф с изображением Господа Иисуса Христа. Его примерная датировка — XII век. Кроме того, были найдены фрагменты белокаменной резьбы», — говорится в публикации.

Все находки будут переданы в епархиальный музей «Древлехранилище».

Ранее сообщалось, что в городе Красноуфимск Свердловской области появился музей сохранения российской иконы, в котором собраны уникальные образцы иконописи, памятники школ Урала и Центральной России. В планах у создателей музея — открыть галерею и реставрационную мастерскую, а также проводить мастер-классы.