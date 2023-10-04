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16:45, 4 октября 2023Спорт

ЦСКА проиграл «Факелу» в матче Кубка России

ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в матче группового этапа Кубка России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в матче группового этапа пути Российской пресьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, которая прошла в Воронеже, завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Руслан Магаль. Сравнял счет защитник армейцев Милан Гайич. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Факела» — 4:2.

Проигрыш не повлиял на положение ЦСКА в турнирной таблице — команда продолжает лидировать в группе А с восемью очками. «Факел» благодаря победе набрал шесть очков и поднялся на третье место.

В следующем матче, который состоится 1 ноября, воронежцы на выезде сыграют против «Сочи». Московский клуб днем позднее примет на своем поле «Оренбург».

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    Дарья Коршунова
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