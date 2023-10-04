Израильский посол удалил видео с гимном украинских националистов

Посол Израиля в Киеве Бродский удалил видео с гимном украинских националистов

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил из соцсети X видео, на котором военные израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) исполняли песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистических формирований.

Кроме того, по информации РИА Новости, дипломат также опубликовал указанное видео в своем Telegram-канале, но затем удалил его и оттуда.

Соответствующий ролик появился в аккаунте израильского посла в Киеве ранее 4 октября. «Женщины-военнослужащие ЦАХАЛа поют популярную украинскую песню "Червона калина"», — говорилось в публикации Бродского.

В августе президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне детей, исполнивших песню «Червона калина».