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16:36, 4 октября 2023Бывший СССР

Израильские девушки-военнослужащие спели гимн украинских националистов

Израильский посол показал девушек-военных, поющих гимн украинских националистов

Фото: Pavlo_bagmut / ZUMA Press / Globallookpress.com

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский показал служащих в Армии обороны страны (ЦАХАЛ) девушек-военных, которые поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов. Видео он опубликовал в соцсети X.

«Женщины-военнослужащие ЦАХАЛа поют популярную украинскую песню "Червона калина"», — подписал Бродский ролик.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне детей, которые держали перевернутые украинские флаги. Помимо этого, во время поздравления детский хор исполнил песню «Червона калина» около администрации молдавского лидера.

В ноябре 2022 года ресторан «Червона калина» в польском Кракове сменил название на «Украинский ресторан» перед открытием. Руководству заведения пришлось отказаться от прежней вывески из-за недовольства интернет-пользователей.

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    Кристина Есикова
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