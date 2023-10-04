Израильские девушки-военнослужащие спели гимн украинских националистов

Израильский посол показал девушек-военных, поющих гимн украинских националистов

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский показал служащих в Армии обороны страны (ЦАХАЛ) девушек-военных, которые поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов. Видео он опубликовал в соцсети X.

«Женщины-военнослужащие ЦАХАЛа поют популярную украинскую песню "Червона калина"», — подписал Бродский ролик.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне детей, которые держали перевернутые украинские флаги. Помимо этого, во время поздравления детский хор исполнил песню «Червона калина» около администрации молдавского лидера.

В ноябре 2022 года ресторан «Червона калина» в польском Кракове сменил название на «Украинский ресторан» перед открытием. Руководству заведения пришлось отказаться от прежней вывески из-за недовольства интернет-пользователей.