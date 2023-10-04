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00:02, 5 октября 2023Россия

Пойманный в Крыму диверсант рассказал о целях вылазки

Плененный сотрудниками ФСБ диверсант сообщил о целях вылазки в Крым

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Один из пытавшихся проникнуть в Крым диверсантов рассказал о целях вылазки. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что целью операции была установка украинского флага на территории полуострова. Также диверсанты хотели заявить, что главное управление разведки зашло в Крым. По словам задержанного, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из 16 человек. Он уточнил, что ДРГ прибыла в Крым с территории Одесской области на одном катере и пяти скутерах.

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ и республиканского управления Росгвардии предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ и взяли в плен диверсанта.

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    Марина Совина
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