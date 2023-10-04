Пойманный в Крыму диверсант рассказал о целях вылазки

Плененный сотрудниками ФСБ диверсант сообщил о целях вылазки в Крым

Один из пытавшихся проникнуть в Крым диверсантов рассказал о целях вылазки. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что целью операции была установка украинского флага на территории полуострова. Также диверсанты хотели заявить, что главное управление разведки зашло в Крым. По словам задержанного, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из 16 человек. Он уточнил, что ДРГ прибыла в Крым с территории Одесской области на одном катере и пяти скутерах.

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ и республиканского управления Росгвардии предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ и взяли в плен диверсанта.