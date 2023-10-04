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19:33, 4 октября 2023Россия

Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?

Пойманного на гидроцикле в Крыму диверсанта приняли за подполковника ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Пойманного на гидроцикле в Крыму члена украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) приняли за подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с похожей фамилией.

По словам украинского диверсанта, которые тот произносит на кадрах оперативного видео, распространенного Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, его зовут Любас Александр Владимирович, он родился 19 сентября 1977 года и служит рядовым в Главном управлении разведки (ГУР) Украины.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный рассказал, что украинская ДРГ, состоявшая из 16 человек, прибыла в Крым с территории Одесской области на одном катере и пяти скутерах.

16
диверсантов ВСУ

попытались высадиться в Крыму 4 октября

Пленный признался, что целью операции было «поставить прапор» на территории Крыма, а также сделать фото и видео участников группы на его фоне.

Задержанного диверсанта сочли подполковником ВСУ Лобасом

Подполковник ВСУ Александр Лобас

Подполковник ВСУ Александр Лобас

Ряд Telegram-каналов и телеканал RTVI сообщили, что задержанный диверсант на самом деле является подполковником ВСУ Александром Лобасом.

Лобасу 51 год, позывной Соболь. Он создатель и первый командир 37-го отдельного мотопехотного батальона в Запорожье, в 2018 году был награжден орденом «Народный герой Украины».

Сообщается, что Лобас служил в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. После выхода на пенсию работал в отделе пенсионного обеспечения работников силовых структур Пенсионного фонда Украины в Запорожской области. Вернулся в армию после 2014 года, стал начальником штаба запорожской самообороны, которая затем была преобразована в 37-й батальон территориальной обороны.

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Судя по фотографиям, задержанный диверсант и подполковник Лобас — все же разные люди

Как сообщает Telegram-канал GREY ZONE, человек с оперативного видео ФСБ — это действительно не подполковник Лобас, а Александр Владимирович Любас, уроженец поселка Иваничевский Волынской области.

«Впрочем, настоящее звание и должность оперативным службам еще предстоит уточнить», — говорится в публикации.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Попытка высадки десанта ВСУ в Крыму была пресечена утром 4 октября

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова.

По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

В ГУР признали потери при попытке высадить десант на территории Крыма.

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    Игорь Дмитров
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