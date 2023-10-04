Украина признала потери при попытке десанта ВСУ высадиться в Крыму

ГУР Украины признало потери при попытке десанта ВСУ высадиться в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери при попытке высадить десант на территории полуострова Крым. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) республики Андрей Юсов, передает «Украинская правда».

«Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников», — признал Юсов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что попытка ВСУ высадить диверсантов на берегу Крыма является «шакальим методом» ведения войны.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Бойцы ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе Крыма. По противнику нанесли удары ВКС России, десант был уничтожен, один человек попал в плен.