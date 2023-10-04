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17:28, 4 октября 2023Бывший СССР

Украина признала потери при попытке десанта ВСУ высадиться в Крыму

ГУР Украины признало потери при попытке десанта ВСУ высадиться в Крыму

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери при попытке высадить десант на территории полуострова Крым. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) республики Андрей Юсов, передает «Украинская правда».

«Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников», — признал Юсов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что попытка ВСУ высадить диверсантов на берегу Крыма является «шакальим методом» ведения войны.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Бойцы ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе Крыма. По противнику нанесли удары ВКС России, десант был уничтожен, один человек попал в плен.

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    Алевтина Запольская
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