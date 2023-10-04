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18:52, 4 октября 2023Спорт

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России

«Динамо» победило «Спартак» со счетом 3:0 в матче Кубка России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над столичным «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 42-й минуте вывел динамовцев вперед полузащитник Бителло. Через три минуты преимущество команды увеличил хавбек Даниил Фомин. Окончательный счет на шестой добавленной ко второму тайму минуте установил полузащитник Иван Зазвонкин.

Таким образом, после пяти матчей «Спартак» остается лидером группы D, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте, имея в активе восемь очков.

В следующем матче красно-белые примут «Краснодар» 1 ноября. «Динамо» также дома сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 2 ноября.

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    Анастасия Борисова
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