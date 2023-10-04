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13:00, 4 октября 2023Мир

В ЕС призвали не бояться вступления Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал не бояться вступления Украины в ЕС
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Не стоит бояться вступления Украины в Европейский союз (ЕС), призвал глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит РИА Новости.

«Даже если речь идет о такой большой стране, давайте не будем бояться вступления Украины. Финансировать ее восстановление в будущем надо будет в любом случае», — сказал он.

По его словам, если страна войдет в общеевропейский рынок, то позитивная динамика позволит модернизировать ее быстрее и с меньшими затратами, привлекая частный сектор. Евросоюз нужно сделать не только больше, но и эффективнее, для чего нужно подготовить дискуссию уже сейчас, отметил Мишель.

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    Виктория Кондратьева
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