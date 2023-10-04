Стали известны страны-хозяйки Евро-2028

УЕФА: чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте.

Страны-хозяйки турнира стали известны после того, как Турция отозвала свою заявку на проведение Евро. При этом Турция подала совместную заявку с Италией на проведение Евро-2032.

Официально о решении УЕФА будет объявлено на исполкоме организации 10 октября. Совместную заявку подавали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Действующим чемпионом турнира является сборная Италии. Команда одержала победу на турнире в 2021 году, который проходил в десяти странах — Азербайджане, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России и Румынии.