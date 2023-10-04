В Европе отреагировали на возможный срок вступления Украины в ЕС

Guardian: глава Евросовета назвал 2030 год сроком вступления Украины в ЕС наугад

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал 2030 год сроком вступления Украины в Европейский союз (ЕС) наугад. Реакцию на возможный срок вступления страны в блок приводит The Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

«Дипломатический источник заявил, что подобная дата "взята наугад" и не имеет смысла», — говорится в материале.

Дипломат также отметил, что самым дискуссионным стал вопрос бюджета Евросоюза, который нужно урегулировать к 2027 году, до начала следующего финансового цикла. Цель подготовиться к расширению объединения к 2027 году помогла бы европейским лидерам сконцентрироваться и обеспечила бы основу для обсуждений по этой теме.