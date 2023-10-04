Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 4 октября 2023Мир

В Европе отреагировали на возможный срок вступления Украины в ЕС

Guardian: глава Евросовета назвал 2030 год сроком вступления Украины в ЕС наугад

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал 2030 год сроком вступления Украины в Европейский союз (ЕС) наугад. Реакцию на возможный срок вступления страны в блок приводит The Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

«Дипломатический источник заявил, что подобная дата "взята наугад" и не имеет смысла», — говорится в материале.

Дипломат также отметил, что самым дискуссионным стал вопрос бюджета Евросоюза, который нужно урегулировать к 2027 году, до начала следующего финансового цикла. Цель подготовиться к расширению объединения к 2027 году помогла бы европейским лидерам сконцентрироваться и обеспечила бы основу для обсуждений по этой теме.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Крым

    В России пройдут уникальные мероприятия для россиян одной профессии

    Волочковой пригрозили 3 годами лишения свободы за полушпагат на истребителе

    В действиях ВСУ под Купянском усмотрели подготовку почвы для переговоров

    Акула набросилась на купальщицу и прокусила ей бедро

    В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за сбоя

    В Европе отреагировали на возможный срок вступления Украины в ЕС

    Врач предупредила россиян старше 50 лет о неочевидном симптоме цирроза печени

    В Подмосковье женщина с дочерью поели мясных шариков и потеряли сознание

    Депутат Госдумы донесла на преподавателя вуза и добилась его увольнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости