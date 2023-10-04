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11:14, 4 октября 2023Экономика

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

ФАС возбудила дело против компаний группы «Газметаллпроект»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний группы «Газметаллпроект», являющейся крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. О возбуждении дела в отношении компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент» сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе указали, что ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в составе ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и АО «Новоросцемент» и возбудило дело.

«В случае установления вины группе лиц грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ», — подчеркнули в ФАС.

В ведомстве пояснили, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга цен на строительные материалы. В заявлении подчеркивается, данный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, из-за чего доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат.

Во время анализа хозяйственной деятельности компаний ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и АО «Новоросцемент» выяснилось, что установленные ими цены в первом полугодии текущего года превышали сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации.

Ранее сообщалось, что ФАС начала возбуждать первые административные дела в отношении российских продавцов топлива из-за нарушения закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов.

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