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17:35, 4 октября 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные стрижки на осень

Парикмахер Екатерина Квачева назвала пикси и шегги модными стрижками осени

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист-парикмахер, имиджмейкер и основательница бьюти-студии Kvakistyle Екатерина Квачева назвала россиянкам семь самых модных стрижек на осень 2023 года. Ее комментарий публикует Metro.

Так, актуальными в текущем сезоне оказались пикси и шегги — градуированная каскадная стрижка с эффектом лохматых волос. Последняя особенно подойдет обладательницам кучерявых прядей, отметила специалистка. В то же время по-прежнему лидирует прическа с ровным срезом волос одной длины и классическое каре длиной до подбородка.

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Кроме того, к числу популярных эксперт отнесла каскад, который можно сочетать с удлиненной и объемной челкой, и сессон (геометричная ретрострижка с плавным срезом, при которой закрученные внутрь волосы постепенно удлиняются, начиная с челки, — прим. «Ленты.ру»). В заключение собеседница издания выделила укладки с удлиненной многослойной челкой, обрамляющей лицо с двух сторон.

В сентябре британский звездный парикмахер Том Смит перечислил самые модные прически на зиму 2023 года. Так, в тренде окажутся S-образные волны, растянутый маллет и крошечный боб. В то же время Смит рекомендовал обратить внимание на длинный боб, окрашивания в красные и темно-коричневые тона с золотистыми отливами.

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    Алина Гостева
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