Жители Финляндии заинтересовались военной подготовкой из-за спецоперации России

NYT: жители Финляндии заинтересовались военной подготовкой из-за спецоперации РФ

Жители Финляндии массово заинтересовались военной подготовкой из-за спецоперации России на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Финляндия значительно увеличила свой военный бюджет, а вместе с ним и частоту учений, которые имеют основополагающее значение для новых солдат и резервистов. В период с 2021 по 2022 год на 65 процентов увеличилось число обязательных учений для резервистов и на 300 процентов — оборонной подготовки для добровольцев.

По словам офицеров финской армии, активные боевые действия, начавшиеся 24 февраля 2022 года, усилили мотивацию призывников и резервистов. «Теперь они знают, почему находятся на военной службе. Теперь мы можем ответить на этот вопрос», — заявил один из командующих учениями, полковник Веса Лайтонен.

По мнению самих добровольцев, отправившихся на военную службу, «реальность войны стала гораздо ближе». «Это кажется более возможным теперь, когда Россия напала на Украину. Это нас разбудило», — утверждает военный Кампер Валласваара.

Бывший министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в свою очередь отметил, что Финляндия не сможет изменить своего соседа даже будучи членом НАТО. Он обратил внимание, что со времен царей российская история текла «волнами, иногда империалистическими и агрессивными, иногда более склонными к сотрудничеству с Западом».

«Мое лучшее предположение, основанное на этой 100-летней истории, заключается в том, что те же волны будут продолжаться в течение следующих 100 лет, и мы должны быть готовы как к плохим временам, так и к немного лучшим», — заключил он.

Ранее президент Финляндии призвал Запад найти способ поддерживать отношения с Россией. Он подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью». Он добавил, что жизнь после конфликта всегда есть и нет ничего более ценного для людей, чем мир.