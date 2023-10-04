Диетологи назвали идеальные для похудения доступные продукты

Правильное питание позволяет избавиться от лишнего веса, а ускорить процесс похудения помогают противовоспалительные продукты, считают диетологи. Об этом они сообщили в комментарии изданию Eat This, Not That.

Диетолог Лиза Янг назвала чернику отличным вариантом для похудения. Эта низкокалорийная ягода содержит большое количество клетчатки, которая способствует насыщению и снижает риск переедания. Янг добавила, что в чернике также содержатся антиоксиданты, которые помогают уменьшить жир на животе.

Также всем желающим похудеть Янг посоветовала употреблять в пищу лосось. Жирные кислоты омега-3, которыми богата эта рыба, уменьшают воспаление в организме. «Высокое содержание белка помогает повысить чувство сытости и регулирует аппетит, сохраняя при этом мышечную массу во время потери веса», — прокомментировала диетолог.

Еще один полезный для похудения противовоспалительный продукт — помидоры, продолжили диетологи. Помидоры богаты витамином К, калием и фолиевой кислотой, которые поддерживают здоровье. Также в них содержится антиоксидант ликопин, способствующий снижению веса, отметила Янг.

В помидорах мало калорий и много как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Они помогают дольше чувствовать себя сытым и нормализуют пищеварение Лиза Янг диетолог

По словам Лауры Бурак, острая пища может временно увеличить скорость метаболизма из-за капсаицина, содержащегося в перце чили. Любителям этого продукта диетолог рекомендовала добавлять соус из него к любой еде. Он практически не содержит калорий, зато значительно повышает вкус и привлекательность блюд.

В заключение Бурак призвала регулярно есть авокадо для поддержания общего здоровья, поскольку в нем много витаминов, минералов, клетчатки и полезных для сердца жиров.

Кроме правильного питания снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и даже больше можно сбросить за час велопрогулки.