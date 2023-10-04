Концертный тур Гарика Сукачева перенесли на 2024 год

Концерты Гарика Сукачева перенесли на 2024 год после госпитализации певца летом

Концертный тур российского певца Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

В публикации отметили, что даты выступления изменены по независящим от артиста и организаторов причинам. Шоу Сукачева в Казани состоится 10 апреля, в Ижевске — 12 апреля. 27-го музыкант выступит в Самаре, 29-го — в Ульяновске.

Летом, 29 июля, стало известно о госпитализации Сукачева. Тогда он не смог выступить на запланированном концерте в Карелии. Причины, по которым рокера положили в больницу, не назывались. В августе было заявлено, что Сукачев продолжит выступать вопреки новостям о госпитализации.