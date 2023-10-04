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16:04, 4 октября 2023Культура

Концертный тур Гарика Сукачева перенесли на 2024 год

Концерты Гарика Сукачева перенесли на 2024 год после госпитализации певца летом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Концертный тур российского певца Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

В публикации отметили, что даты выступления изменены по независящим от артиста и организаторов причинам. Шоу Сукачева в Казани состоится 10 апреля, в Ижевске — 12 апреля. 27-го музыкант выступит в Самаре, 29-го — в Ульяновске.

Летом, 29 июля, стало известно о госпитализации Сукачева. Тогда он не смог выступить на запланированном концерте в Карелии. Причины, по которым рокера положили в больницу, не назывались. В августе было заявлено, что Сукачев продолжит выступать вопреки новостям о госпитализации.

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    Сергей Равин
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