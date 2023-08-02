Mash: Гарик Сукачев продолжит выступать вопреки госпитализации

Рок-музыкант Гарик Сукачев продолжит выступать вопреки новостям о госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что концерт музыканта в Воронеже должен состояться 20 августа. По данным канала, Сукачев также принимает заказы на корпоративы.

Ранее Сукачев впервые вышел на связь после новостей о госпитализации. Артист не стал раскрывать причину своего недомогания и обратился к фанатам, которые планировали увидеть его на концерте в Карелии.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. Причины, по которым артиста положили в больницу, не назывались. Однако друг артиста, рок-музыкант Сергей Галанин предположил, что это могло произойти из-за проблем с давлением.