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12:32, 2 августа 2023Культура

Гарик Сукачев продолжит выступать вопреки госпитализации

Mash: Гарик Сукачев продолжит выступать вопреки госпитализации
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев. Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Рок-музыкант Гарик Сукачев продолжит выступать вопреки новостям о госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что концерт музыканта в Воронеже должен состояться 20 августа. По данным канала, Сукачев также принимает заказы на корпоративы.

Ранее Сукачев впервые вышел на связь после новостей о госпитализации. Артист не стал раскрывать причину своего недомогания и обратился к фанатам, которые планировали увидеть его на концерте в Карелии.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. Причины, по которым артиста положили в больницу, не назывались. Однако друг артиста, рок-музыкант Сергей Галанин предположил, что это могло произойти из-за проблем с давлением.

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    Варвара Кошечкина
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