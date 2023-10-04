В Москве женщина-адвокат случайно обнаружила GPS-трекер на своей машине

В Москве на машине женщины-адвоката нашли устройство слежения

В автосервисе Москвы обнаружили GPS-трекер, прикрепленный к машине женщины-адвоката. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, женщина приехала на своем Land Rover в один из сервисов по ремонту автомобилей 3 октября. Работники подняли машину на автоподъемнике и обнаружили предмет, прикрепленный на днище с помощью магнита. Он выполнял функции GPS-трекера. Поcле находки подозрительного предмета в автосервис вызвали полицию.

Кто установил GPS-трекер на машину адвоката, пока неизвестно. Сама женщина уверена, что слежка со стороны других лиц связана с ее профессиональной деятельностью.

Ранее суд приговорил гражданина Украины к трем годам тюрьмы за покупку GPS-трекера. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.