83-летняя англичанка опровергла обвинения 37-летнего экс-супруга в секс-рабстве

Пенсионерка из Великобритании опровергла обвинения в том, что она держала бывшего мужа-египтянина в секс-рабстве. Об этом пишет Daily Mirror.

83-летняя Джонс познакомилась с 37-летним Мохаммедом Ирбрихемом из Египта в интернете в 2019 году. Они стали переписываться и через год решили пожениться. Мужчина получил долговременную визу и переехал к невесте. В июле 2023-го стало известно, что пара развелась. Джонс, в частности, обвиняла экс-супруга в том, что он «создавал в ее доме хаос». В конце концов она выгнала его и заменила котом по кличке Мистер Тиббс.

Вскоре Ибрихем заявил, что она сделала его секс-рабом. «Я относился к Айрис как к королеве, а она использовала меня как секс-раба. Я любил ее, а она разбила мне сердце», — сказал египтянин в интервью. Мужчина утверждает, что сначала отношения с пенсионеркой были хорошими, но позже она стала издеваться над ним, все время требовала секса и запрещала принимать душ или ходить в туалет.

После этих сообщений Джонс поговорила с журналистами. В интервью она назвала Ибрихема лжецом и «помойной крысой». «Он не был моим секс-рабом, он не был и романтиком, он не любил близость, объятия, страсть и длинные поцелуи. Он просто целовал меня в щеку — это максимум. Что касается секса, он быстро делал свое дело и отворачивался к стенке. Абсурдно, что он называет себя моим секс-рабом. Меня не побеспокоил бы и перерыв в интимной жизни длиной в месяц», — рассказала Джонс.

Теперь пенсионерка чувствует себя так, будто муж использовал ее ради ее тела. К тому же, по ее словам, Ибрихем украл у нее около 25 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) после того, как переехал к ней. Еще 14 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) она отправила ему, пока он жил в Египте.

Джонс также добавила, что после переезда в Великобританию Ибрихем жил с большим комфортом благодаря ей. Она готовила ему, чистила его ботинки и униформу для работы охранником. Теперь она сожалеет о своей щедрости и наивности, однако не собирается жить прошлым. Джонс рассказала, что познакомилась на форуме для жителей графства Сомерсет с мужчиной, которому около 70 лет. Они общаются, но на этот раз женщина не спешит вступать в отношения.

Айрис Джонс и Мохаммед Ирбрихем прославились в 2020 году эмоциональным и подробным рассказом об их ярких сексуальных отношениях во время известной утренней британской телепередачи This Morning.