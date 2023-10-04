В КНДР увидели в США угрозу применения оружия массового уничтожения

Минобороны КНДР: США грозят применением оружия массового уничтожения

Представитель министерства обороны КНДР заявил, что именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Военное ведомство Северной Кореи представило комментарий насчет новой стратегии минобороны США по противодействию оружию массового уничтожения, в которой Вашингтон отмечает возросший риск конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия. КНДР в американском документе указана как «продолжительная угроза», а Россия и Китай являются основными вызовами в этой области.

«Именно США несут самую большую угрозу [использования] оружия массового уничтожения», — отметил представитель ведомства.

Ранее КНДР бросила вызов США в ядерной сфере. Лидер страны Ким Чен Ын принял закон об «экспоненциальном» ядерном росте. До этого КНДР провела учения с имитацией ядерного удара.