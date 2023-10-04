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14:46, 4 октября 2023Мир

Румыния ввела ограничения на импорт зерновых с Украины

Глава Минсельхоза Румынии Барбу сообщил об ограничении импорта зерна с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Румыния ввела ограничения на импорт зерновых с Украины и из Молдавии. Об этом на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу.

«Импорт зерна с Украины и из Молдавии будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам и возможен только по лицензии», — написал глава Минсельхоза, добавив, что соответствующее решение принято с целью защиты интересов румынских фермеров.

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Вслед за этим Венгрия, Словакия и Польша объявили о введении запрета на ввоз украинской продукции на национальном уровне, тогда как власти Румынии и Болгарии от такого шага воздержались.

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    Виктория Кондратьева
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