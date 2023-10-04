Молния ударила в игравшего в футбол мальчика

Independent: в Великобритании молния ударила в школьника, игравшего в футбол

В британском городе Хартфорд, графство Хартфордшир, 12-летний школьник пережил удар молнии во время футбольного турнира. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел 2 сентября, когда на территории школы проходили окружные соревнования. В мальчика, игравшего в футбол, ударила молния, после чего у него произошла остановка сердца.

До прибытия парамедиков сотрудники учебного заведения пытались его спасти и проводили сердечно-легочную реанимацию. Мальчика госпитализировали в критическом состоянии. «Вероятность случившегося составляет один случай на десять миллионов, — заявил директор школы. — Это ужасно. Мы молимся за его здоровье».

Кроме мальчика, молния также поразила 50-летнего мужчину, который присутствовал на матче. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в США молния ударила в мужчину и его дочь, которые отправились на охоту. Молния ударила в дерево, рядом с которым они находились, и поразила обоих.