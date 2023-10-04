Задержание заподозренного в коррупции мэра Кизилюрта показали на видео

Обыски в доме мэра Кизилюрта Магомедова показали на видео

Задержание заподозренного в коррупции мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова показали на видео. Ролик в среду, 4 октября, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах сотрудники спецподразделения российских правоохранительных органов заходят в роскошный особняк бывшего министра спорта Дагестана. Сотрудникам требуется некоторое время, чтобы пройти на верхние этажи по шикарной дорогой лестнице, где в большой гардеробной стоят полки с дорогой обувью, а в ящиках лежат банки с черной икрой. Кроме того, в помещениях в ходе обысков было обнаружено огнестрельное оружие.

Ранее в начале октября полиция задержала мэра Тулуна Юрия Карих. Его подозревают в мошенничестве с недвижимостью. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Градоначальника доставили на допрос в Иркутск.