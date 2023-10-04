Махачев рассказал о своей мечте
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал о мечте стать двойным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит ESPN.
«Я не знаю, что планирует UFC, но моя мечта — бой за второй пояс», — заявил он. Махачев отметил, что хочет подраться с победителем поединка в полусреднем весе между американцем Колби Ковингтоном и британцем Леоном Эдвардсом.
Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Он завоевал пояс в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Впоследствии он успешно защитил титул в поединке против австралийца Александра Волкановски — чемпиона организации в полулегком весе.
Всего в карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 21 октября ему предстоит очередная защита титула — реванш против Оливейры.