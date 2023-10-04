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12:34, 4 октября 2023Забота о себе

31-летний любитель сырого мяса посадил годовалого сына на экстремальную диету

Фото: Usman Yousaf / Unsplash

31-летний американец Поли Лонг начал кормить годовалого сына сырым мясом, чтобы, как утверждает мужчина, сделать его более здоровым и сильным. При этом врачи предупреждают, что сырая пища крайне опасна для маленький детей. На такой экстремальный подход к детскому питанию обратило внимание издание Daily Mail.

Лонг несколько лет назад переехал на Бали из штата Пенсильвания (США). Американец начал вести блог, в котором рассказывает о своей жизни и привычках. Так, мужчина стал придерживаться так называемой «хищной диеты»: он ест только сырое мясо, молоко и лишь изредко добавляет в рацион овощи. Более того, он посадил на экстремальную диету годовалого сына, который уже успел попробовать сырые бычьи яйца и печень.

«Я не навязываю ему сырое мясо. Я никогда ничего не навязывал своему ребенку и никогда не буду. Я позволил ему во всем разобраться самому», — прокомментировал мужчина свой подход к питанию ребенка. Он также уверен в том, что дети «чувствуют» полезную для них пищу и сами тянутся к ней. Кроме того, американец утверждает, что его сын выглядит крупнее и сильнее ровесников, и связывает это именно с питанием.

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В то же время терапевт Лоуренс Каннингем предупредил, что сырое мясо может существенно навредить здоровью ребенка. «У младенцев чувствительная и развивающаяся пищеварительная система, которая не может эффективно перерабатывать сырую пищу, особенно мясо», — сказал врач. Кроме того, продолжил Каннингем, в сырой пище содержатся различные бактерии, которые могут привести к серьезным заболеваниям у ребенка.

Ранее сообщалось, что жительница канадского города Торонто начала кормить своего полуторагодовалую дочь сверчками ради экономии. Женщина отметила, что насекомые являются отличным источником белка, и заявила, что ребенок их ест с удовольствием.

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    Екатерина Улитина
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