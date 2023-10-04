Мэра Кизилюрта заключили под стражу по делу о хищении бюджетных средств

Суд в Москве арестовал мэра Кизилюрта Магомедова до 2 декабря по делу о хищении

Басманный суд Москвы арестовал мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Магомедов пробудет под арестом до 2 декабря.

С ходатайством о заключении под стражу мэра обратился следователь. Заседание проходило в закрытом от прессы и публики режиме в целях сохранения тайны следствия.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. Ему предъявлено обвинение по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемый в период с 2012 по 2021 год, занимая должность министра спорта Дагестана, похитил бюджетные денежные средства. Кроме того, по информации правоохранительных органов, мэр вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым.