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20:45, 4 октября 2023Силовые структуры

Мэра Кизилюрта заключили под стражу по делу о хищении бюджетных средств

Суд в Москве арестовал мэра Кизилюрта Магомедова до 2 декабря по делу о хищении

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Магомедов пробудет под арестом до 2 декабря.

С ходатайством о заключении под стражу мэра обратился следователь. Заседание проходило в закрытом от прессы и публики режиме в целях сохранения тайны следствия.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. Ему предъявлено обвинение по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемый в период с 2012 по 2021 год, занимая должность министра спорта Дагестана, похитил бюджетные денежные средства. Кроме того, по информации правоохранительных органов, мэр вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым.

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