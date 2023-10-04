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12:45, 4 октября 2023Наука и техника

Выявлен основной источник микропластика в атмосфере

Nature Geoscience: океан назвали основным источником микропластика в атмосфере

Фото: Moch Farabi Wardana / Globallookpress.com

Ученые из Корнельского университета в Нью-Йорке выявили основной источник микропластика в атмосфере. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Команда разработала компьютерную модель на основе существующих теорий. Это позволило определить скорость оседания в воздухе частиц микропластика различных размеров и форм (длиной до 100 микрометров и шириной до двух микрометров). Также учитывалось воздействие турбулентности воздуха на скорость оседания, чтобы понять, насколько далеко частицы могут переноситься.

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Авторы обнаружили, что у более плоского микропластика была более высокая скорость оседания в атмосфере по сравнению с традиционной моделью, учитывающей только сферические частицы. Кроме того, наблюдалось большее время пребывания микропластика в окружающей среде — более чем на 450 процентов. Также на модели удалось продемонстрировать, что плоских частиц, разносимых автомобилями и ветрами, меньше по сравнению с предыдущими моделями. В то же время взвесь микропластика, поступающая из океана, увеличилась. Авторы назвали океан основным источником микропластика в атмосфере, однако точный механизм попадания из частиц из воды в атмосферу пока определить не удалось.

В сентябре сотрудники Университета Сент-Луиса зафиксировали высокие уровни микропластика в пещере Клифф в штате Миссури (США), которая была закрыта для людей на протяжении 30 лет.

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    Елена Апазиди
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