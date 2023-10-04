Российские нефтяники получили рекордные выплаты из бюджета

Российские нефтяники получили в сентябре почти 300 миллиардов рублей из бюджета

По итогам сентября выплаты нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпферного механизма достигли рекордных 298,7 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем в среднем за предыдущие месяцы с начала года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Механизм устроен таким образом, что если экспорт бензина и дизельного топлива выгоднее, чем продажа на внутреннем рынке, нефтяные компании получают компенсации, в противном случае они увеличивают выплаты в бюджет. В январе нефтяники получили 47,9 миллиарда рублей, в августе — 185,9 миллиарда.

При этом с сентября должен был вступить в силу измененный механизм компенсации, подразумевающий коэффициент 0,5, то есть сокращение выплат в два раза. Объясняя инициативу, в Минфине указывали, что она позволит сэкономить 30-50 миллиардов рублей в месяц, но не повлияет на розничные и оптовые цены из-за изменившихся условий экспорта.

Тем не менее к концу лета стоимость бензина и дизельного топлива на бирже обновляла исторические максимумы в ежедневном режиме, а регионы по всей России начали сообщать о дефиците горючего. В результате 21 сентября правительство объявило о временном запрете на вывоз топлива за рубеж за незначительными исключениями. Меры будут действовать до стабилизации ситуации на рынке.

По оценкам экспертов, нефтяные компании вообще не должны были получить выплаты в сентябре, потому что цены на бензин и дизельное топливо превысили индикативные более чем на 10 и 20 процентов соответственно. Тем не менее размер выплаты говорит о том, что, скорее всего, к ней даже не применялся понижающий коэффициент хотя об этом ранее не сообщалось. Если представить, что 298,7 миллиарда рублей — это уже сокращенный в два раза объем, то в соответствии с прошлой схемой компенсация должна была составить почти 600 миллиардов рублей, то есть нефтегазовые доходы бюджета рухнули бы до минимума с февраля при максимальной с начала года цене на нефть.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает вариант пересмотра демпферного механизма для подъема коэффициента с 0,5 до 0,8-1. Против выступает Минфин, который пока не видит возможности компенсировать потери десятков миллиардов рублей для бюджета.