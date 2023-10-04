В мозгу россиянки обнаружили трехсантиметровую иглу
В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец на Сахалине».
Инородное тело заметили во время компьютерной томографии. По мнению врачей, иглу ей в голову воткнули родители вскоре после ее рождения. Таким образом они хотели избавиться от ребенка.
Такие случаи в голодные годы были не редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал
Хотя игла проникла в левую теменную долю мозга, женщина выжила, и ее здоровью ничто не угрожает. Иглу решили не извлекать, поскольку из-за операции состояние пациентки может ухудшиться.
Ранее сообщалось, что житель США случайно проглотил вставные зубы. В результате врачам пришлось извлекать их из его легких. После операции у американца возник бронхоспазм — сокращение мышц дыхательных путей.