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15:27, 4 октября 2023Из жизни

В мозгу россиянки обнаружили трехсантиметровую иглу

При томографии в мозгу жительницы Сахалина заметили трехсантиметровую иглу

Фото: JC Gellidon / Unsplash

В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец на Сахалине».

Инородное тело заметили во время компьютерной томографии. По мнению врачей, иглу ей в голову воткнули родители вскоре после ее рождения. Таким образом они хотели избавиться от ребенка.

Такие случаи в голодные годы были не редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал

представитель сахалинского минздрава

Хотя игла проникла в левую теменную долю мозга, женщина выжила, и ее здоровью ничто не угрожает. Иглу решили не извлекать, поскольку из-за операции состояние пациентки может ухудшиться.

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    Олег Парамонов
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