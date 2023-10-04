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09:11, 4 октября 2023Спорт

Два паса россиянина помогли «Вашингтону» победить в предсезонном матче НХЛ

Пасы Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Бостон» в предсезонном матче НХЛ

Фото: Bob DeChiara / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталc» в овертайме обыграл «Бостон Брюинc» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Том Уилсон, Сонни Милано, Джон Карлсон и Мэттью Филлипс. Победить команде помог в том числе российский нападающий Евгений Кузнецов — на его счету два голевых паса.

Всего в составе «Вашингтона» выступают четверо россиян. Помимо Кузнецова, в столичной команде играют форварды Иван Мирошниченко и Александр Овечкин, который является капитаном клуба, а также защитник Александр Алексеев.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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    Дарья Коршунова
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