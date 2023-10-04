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16:49, 4 октября 2023Экономика

У «АвтоВАЗа» остались машины для продажи в обход дилеров

«АвтоВАЗ»: автомобили Lada по заводской цене не заканчивались

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

У «АвтоВАЗа» не заканчивались машины для продажи по заводской цене, заявили «Российской газете» в пресс-службе производителя.

По словам представителя автоконцерна, ассортимент машин на сайте обновляется раз в день — с этим связано временное отсутствие доступных для покупки автомобилей. Механизм продажи через официальный сайт назвали «беспрецедентным» и представили как «онлайн-витрину» Lada. Первыми для покупки стали доступны две комплектации Lada Granta: Standart (669 900 рублей) и спортивная версия Drive Active (910 900 рублей).

«АвтоВАЗ» стал продавать автомобили в обход дилеров в конце сентября. Клиенты могут выбрать Lada по заводской цене на сайте концерна, зарезервировать его, оформить кредит и оплатить покупку дистанционно. Так клиенты могут получить машину по рекомендованной розничной цене и с дополнительной скидкой до 40 тысяч рублей. Забирать транспорт придется в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

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За девять месяцев 2023 года продажи «АвтоВАЗа» в России через официальных дилеров выросли почти вдвое. За три квартала российский производитель реализовал 242,6 тысячи новых автомобилей. В сентябре было продано 36,2 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей — на 8,7 процента выше, чем в августе. В третьем квартале компания увеличила выпуск автомобилей в 1,7 раза, до 118 тысяч единиц.

По словам главы компании Максима Соколова, «АвтоВАЗ» жил в санкционном режиме с февраля 2022 года и давно ощущал на себе санкционное давление стран Запада. Предприятие локализовало более тысячи различных деталей и запчастей, однако «АвтоВАЗ» не застрахован от «непрогнозируемых рисков из-за алогичных действий партнеров» по отношению к поставщикам субкомпонентов, сырья и материалов, добавил руководитель автоконцерна.

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    Вячеслав Агапов
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