Премьер Черногории посетовал на безделье посла и его одиночество

Премьер Черногории Абазович: посол страны остался в РФ один и ничего не делает

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович посетовал на безделье оставшегося одного в России посла республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал, что Подгорица провозгласила персонами нон грата всех дипломатов России. «Они сделали то же самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация», — пояснил премьер.

Ранее Абазович рассказал, что Черногория стала страной, принявшей самое большое число украинских беженцев. По его словам, беженцы с Украины составили пять процентов населения страны. Политик подчеркнул, что все они чувствуют себя в безопасности, что является поводом для гордости властей Черногории.