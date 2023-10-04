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15:28, 4 октября 2023Мир

Премьер Черногории посетовал на безделье посла и его одиночество

Премьер Черногории Абазович: посол страны остался в РФ один и ничего не делает
Дритан Абазович

Дритан Абазович. Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович посетовал на безделье оставшегося одного в России посла республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал, что Подгорица провозгласила персонами нон грата всех дипломатов России. «Они сделали то же самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация», — пояснил премьер.

Ранее Абазович рассказал, что Черногория стала страной, принявшей самое большое число украинских беженцев. По его словам, беженцы с Украины составили пять процентов населения страны. Политик подчеркнул, что все они чувствуют себя в безопасности, что является поводом для гордости властей Черногории.

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    Анжелика Бережная
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