Россияне назвали два самых ценных предмета в школе

«Одноклассники»: россияне поблагодарили учителей за ценные жизненные уроки

Более 30 процентов российских выпускников особенно ярко помнят своих первых учителей и благодарят их за ценные жизненные уроки, безграничную любовь к своему делу, труд, терпение и даже за первую тройку. Такими данными с «Лентой.ру» поделилась социальная сеть «Одноклассники», проанализировав 10 тысяч благодарностей в рамках проекта «Бесценный урок».

«Одноклассники» помогли выпускникам поблагодарить своих учителей. Каждый пользователь мог сказать спасибо и поделиться воспоминаниями. Выяснилось, что россияне очень ценят учителей русского языка и литературы — им говорят спасибо за то, что их научили культуре и грамотности, 17 и 10 процентов выпускников соответственно. Учителей алгебры (15 процентов) благодарят за привитую любовь к цифрам. При этом выпускники упоминают и преподавателей риторики, статистики и астрономии, хотя эти предметы есть не в каждой школе.

«Одноклассники» отмечают, что россияне хорошо помнят своих учителей — треть благодарностей была с указанием имени преподавателя. Помимо этого, более 90 процентов бывших учеников прикрепили к своим благодарностям фотографии с учителями и одноклассниками.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети, названное крупнейшем за последние пять лет. В первую очередь в соцсети обновили ленту новостей, которой пользуются свыше 90 процентов аудитории. Акцент в ней сделан на удобстве потребления контента, повышении качества, «свежести» и возможностях подписки.