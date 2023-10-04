Уникальную карманную Библию продали за миллионы рублей

The Sun: в Великобритании Парижскую Библию XIII века продали за £42 тысячи

В Великобритании на аукционе за 42 тысячи фунтов стерлингов (5 миллионов рублей) продали экземпляр Библии XIII века. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты установили, что уникальное древнее издание Святого писания было изготовлено для странствующего монаха. Исторический экспонат представляет собой Библию на латинском языке и имеет 150 позолоченных иллюстраций птиц, львов и драконов. В заявлении аукционного дома Dominic Winter Auctions сказано: «Это прекрасный образец так называемых Парижских Библий XIII века, которые, вероятно, являются величайшей революцией в истории библеистики и производства книг».

Парижские Библии изготовлялись монахами в Парижском университете. Такие библии писались очень мелким почерком на тонком пергаменте, что позволяло брать их в путешествия. Это были первые карманные книги, распространявшиеся до появления книгопечатания в XIV-XV веках. Они предназначались не только для священнослужителей и монахов, но также продавались частным лицам для личного пользования.

Проданный в сентябре на аукционе в графстве Глостершир экземпляр датируется 1233-1240 годами. Установлено, что он был изготовлен монахами-францисканцами. В XIX веке книга принадлежала некоему дипломату, а позже хранилась в аббатстве Били в графстве Эссекс.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в подвале старого замка обнаружили виски, изготовленный в 1833 году. Сорок бутылок 190-летнего напитка обнаружил в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон.