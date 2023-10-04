Звезда OnlyFans раскрыла свой заработок

Звезда сервиса OnlyFans, специализирующегося на откровенном контенте, Кортни Вил раскрыла свой заработок на платформе. В интервью DailyMail она рассказала, что получает более трех тысяч долларов в неделю.

Модель заявила, что зарабатывает на OnlyFans 3,6 тысячи долларов (около 357 тысяч рублей по текущему курсу) в неделю. «Сумма варьируется в зависимости от того, как часто я загружаю контент. Но все идет действительно отлично», — добавила она.

Вил также отметила, что многие люди плохо относятся к платформе и публикуемому на ней контенту. «Люди негативно воспринимают OnlyFans, но именно он помог моему метательному здоровью», — подчеркнула она. По ее словам, создание откровенных снимков помогло ей преодолеть дисморфофобию.

Ранее модель OnlyFans и порноактриса Эльза Джин раскрыла свой заработок в первый год работы в индустрии фильмов для взрослых. По ее словам, доход составлял 200 тысяч долларов.