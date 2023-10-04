Минобороны отчиталось об уничтожении станции обнаружения воздушных целей П-18

МО России сообщило об уничтожении станции обнаружения воздушных целей П-18

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в районе населенного пункта Кринички Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Об этом журналистам отчитались в Министерстве обороны.

В ведомстве также сообщили, что российские военнослужащие в Донецкой и Луганской народных республиках нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад и 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Истребительной авиацией ВКС России у села Солдатское Днепропетровской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.