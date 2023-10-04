Птицы в российском регионе перепутали лето с весной

Тундровые лебеди на Таймыре перепутали лето с весной и свили гнездо

Тундровые лебеди на Таймыре свили гнездо в середине июля, перепутав лето с весной из-за необычной погоды в российском регионе. Об этом сообщается на сайте «Заповедников Таймыра».

«Когда несколько дней был аномальный холод и даже снег ложился часа на полтора в день, лебеди засуетились и соорудили характерную тумбу — гнездо для насиживания», — рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник «Заповедников Таймыра» Сергей Харитонов. Он уточнил, что это произошло в районе биостационара «Пура».

Ученый объяснил, что эти птицы начинают гнездиться, когда на земле еще лежит снег. Высиживание птенцов длится 30 дней, и, если бы лебеди отложили яйца, они бы не успели вырастить потомство. Поначалу работающие на стационаре специалисты забеспокоились, но через несколько дней птицы поняли, что ошиблись, и улетели.

В конце сентября сообщалось, что Норильск замело снегом. Заснеженные улицы и сугробы сняли на видео местные жители.