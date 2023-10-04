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16:15, 4 октября 2023Мир

Почти половина американцев заявили о неоправданности затрат на помощь Украине

45 процентов граждан США заявили, что затраты на помощь Украине не оправдались

Фото: Libkos / AP

Почти половина граждан США выразили мнение, что затраты на военную помощь Украине не оправдались. Об этом говорят данные исследования, опубликованные на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам.

«Незначительное большинство американцев говорят, что оружие, оборудование и обучение на 43 миллиарда долларов, которые Соединенные Штаты поставили Украине, стоили этих затрат (53 процента против 45 процентов высказавших мнение, что они не стоили этих затрат)», — сообщает организация.

При этом отмечается, что республиканский электорат наиболее убежден в неоправданности дотаций Украине. По данным опроса, в котором приняли участие 3242 взрослых американца, шесть из десяти республиканцев и их сторонников заявили, что затраты на Украину того не стоили.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам.

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    Виктория Кондратьева
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