Полковник оценил влияние распутицы на боеспособность ВСУ

Полковник Литовкин: распутица негативно отразится на западных танках ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут трудности при наступлении осенней распутицы, погодные условия осложнят их контрнаступление. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что танки, переданные украинской армии западными странами, будут вязнуть в грязи из-за своей тяжести. «Они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов», — отметил Литовкин. По его словам, российские танки легче машин противника почти на 20 тонн.

Военный эксперт также высказал мнение, что ВСУ пытаются оправдать свои неудачи в зоне боевых действий и найти виновных. В частности, указал он, они перекладывают ответственность за свои провалы то на главу государства Владимира Зеленского, то на США, а теперь они винят погоду. «Поражение всегда сирота, а у победы много родителей», — подытожил Литовкин.

Ранее Литовкин заявил, что украинские военнослужащие не смогли полноценно освоить западную технику. Он объяснил, что им не удалось это сделать из-за незнания иностранных языков.