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12:56, 4 октября 2023Мир

Трамп захотел расстреливать воров

NYT: экс-глава США Трамп призвал расстреливать грабителей магазинов на месте

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что воров нужно расстреливать на месте. О позиции экс-главы Белого дома, которую он озвучил в Калифорнии во время встречи с избирателями, сообщает The New York Times (NYT).

«Если вы грабите магазин, то должны быть готовы, что вас застрелят», — сказал Трамп.

Журналисты издания отметили, что публика отреагировала на его предложение с воодушевлением. Утверждается, что присутствующие на встрече встали со своих мест и скандировали: «Трамп! Трамп! Трамп!»

Ранее сообщалось, что Трампу предложили должность спикера Палаты представителей США.

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