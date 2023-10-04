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14:11, 4 октября 2023Россия

Армия России уничтожила две РЛС украинских войск под Харьковом и Николаевом

Минобороны сообщило об уничтожении украинских РЛС под Харьковом и Николаевом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено две радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станция сопровождения воздушных целей П-18 была уничтожена в районе населенного пункта Кринички Николаевской области, пояснили в Минобороны. Объект был поражен дальнобойным оружием.

Еще одна РЛС была уничтожена в районе населенного пункта Шийковка Харьковской области. В этом случае речь идет об американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подчеркнули в Минобороны.

4 октября Минобороны сообщило о перехвате двух противокорабельных ракет «Нептун». Объекты были ликвидированы российскими средствами противовоздушной обороны.

Оружие России
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    Алан Босиков
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