Названы сферы с наибольшим ростом зарплат в России

«Авито Работа»: средние предлагаемые зарплаты в РФ за год увеличились на 38%

Средние предлагаемые зарплаты в России за год увеличились на 38 процентов, на это указывает исследование «Авито Работы». Согласно заключению аналитиков сервиса, наибольшее увеличение размера зарплатных предложений произошло в сферах образования и промышленности. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики сервиса подвели итоги третьего квартала 2023 года и выяснили, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число вакансий выросло более чем вдвое. Абсолютным лидером стала сфера управления персоналом.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель отметил, что даже по сравнению со вторым кварталом 2023 года, в третьем квартале число предложений о работе выросло на 24 процента.

«Средние предлагаемые заработные платы выросли на 14 процентов. Сфера управления персоналом демонстрирует наибольший спрос со стороны работодателей, а у соискателей самой востребованной вакансией стала специальность рекрутера, что говорит о постепенном восстановлении показателей спроса и предложения на рынке труда», — поделился он.

Необходимость в специалистах по управлению персоналом во многом связана с потребностью бизнеса в оперативном и эффективном найме квалифицированных кадров Артем Кумпель управляющий директор «Авито Работы»

Также востребованными у соискателей оказались аналитик, маркировщик, видеооператор и оператор call-центра, а у работодателей — сферы IT, транспорта и логистики, сельского хозяйства, образования и науки.

Согласно исследованию, в третьем квартале 2023 года растущий спрос работодателей на высококвалифицированные кадры сопровождается динамичным ростом средних предлагаемых заработных плат. В целом по стране он достиг отметки 60 137 рублей. При этом в большинстве объявлений работодатели указывают сумму выплат сотрудникам за вычетом налогов.

Сферами с наибольшим увеличением размера зарплатных предложений стали образование и наука — 48 818 рублей, производство и сельское хозяйство — 61 290 рублей, строительство — 68 621 рублей, маркетинг, реклама и PR — 52 843 рублей, транспорт и логистика — 73 653 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что зарплаты большинства низкооплачиваемых работников в России с 1 октября увеличены на 5,5 процента.