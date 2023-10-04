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15:01, 4 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании ВСУ западной техники на правобережье Днепра

Сальдо: ВСУ стягивают западную технику для форсирования на правобережье Днепра

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную технику на правобережье Днепра для последующего возможного форсирования реки и высадки на левый берег. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в настоящее время украинские военные по-прежнему пытаются небольшими группами, по две-три лодки, десантироваться на острова в пойме Днепра, однако их попытки пресекаются российскими войсками.

Ранее в материале британской газеты The Times сообщалось, что ВСУ увязли на всем протяжении линии Работино — Вербовое в Запорожской области. По словам одного из военнослужащих украинской армии, российские военные воспользовались имевшимся временем и хорошо укрепили свои позиции.

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    Алевтина Запольская
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