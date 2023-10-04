Акула набросилась на купальщицу и прокусила ей бедро

ABC News: в Австралии акула напала на плавающую женщину и укусила ее за ногу

В Австралии купальщица подверглась нападению акулы и получила серьезные травмы. Об этом сообщает ABC News.

Пэм Кук плавала у пляжа города Бичпорт, штат Южная Австралия, когда на нее напала акула. Хищник дважды набросился на женщину и прокусил ей бедро. «Акула сначала укусила ее за ногу, а затем еще раз атаковала. На месте укуса осталась большая рваная рана», — рассказал работающий на пирсе мужчина.

Кук начала звать на помощь и размахивать руками. Ее заметили другие посетители и работники пляжа и вытащили из воды. С помощью жгута пострадавшей остановили кровотечение. После этого прибывшие на место происшествия парамедики госпитализировали Кук с многочисленными ранами на бедре и порезом на руке. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.

По словам одной из местных жительниц, оказавших помощь пострадавшей, она никогда не встречала акул у берегов Бичпорта. «Мы приезжаем сюда всю жизнь и никогда не боялись отпускать детей купаться. Но теперь, возможно, все будет немного иначе», — говорит она.

На данный момент неизвестно, какая именно акула напала на Кук. Рыбаки и владельцы судов уже отправились на поиски хищника.

Ранее сообщалось, что в США занимавшийся серфингом мужчина пережил нападение акулы и попал в больницу. Американец слез с доски после того, как поймал волну, и в этот момент на него набросилась хищная рыба.