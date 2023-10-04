Пропускная способность Кронштадтского шоссе возрастет благодаря «Острову фортов»

По Кронштадтскому шоссе ежедневно смогут проезжать до 35 тысяч машин

На острове Котлин, который расположен в Финском заливе, дан старт реконструкции Кронштадтского шоссе на участке от комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений до Цитадельской дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт‑Петербурга.

«По поручению президента России в Кронштадте реализуется масштабный проект "Остров фортов". В городе воинской славы создается туристско-рекреационный кластер с музейно-историческим комплексом и общественными пространствами. Эта инициатива подразумевает модернизацию всей инфраструктуры острова Котлин — инженерных сетей, коммунального хозяйства, дорог. Сейчас в работе сразу несколько соответствующих отраслевых проектов, которые мы выполняем при поддержке федерального центра. В том числе глава государства дал поручение правительству России выделить средства на развитие улично-дорожной сети Кронштадта, чтобы повысить транспортную доступность нового места притяжения туристов и жителей нашего города», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Проектом предусмотрено расширение дороги до четырех полос, установка светофорных объектов, устройство наружного освещения, пешеходной зоны с велодорожкой. Запланировано переустройство шести километров сетей связи, газопровода, канализации, тепловых и электрических сетей, попадающих в границы проектирования и строительства, а также восстановление нарушенного благоустройства.

Трасса увеличит пропускную способность въезда в Кронштадт до 35 тысяч легковых автомобилей в сутки.

Дорожные строители планируют завершить реконструкцию в конце 2024 года.

Для обеспечения безопасности выполнение работ по реконструкции предусмотрено с введением поэтапного ограничения движения транспорта. Для его организации задействуют боковой проезд вдоль шоссе.

Всего на острове будет капитально отремонтировано и построено 11,5 километра дорог, в том числе пешеходная улица. Как ожидают власти Санкт-Петербурга, реконструкция, которая ведется вместе со строительством новых путепроводов развязки кольцевой автодороги на въезде в город снизит нагрузку на действующую дорожную сеть и трафик для местного населения, сделает трассу более безопасной.

Помимо дорожной сети модернизируется инженерная инфраструктура Кронштадта, в том числе система теплоснабжения, строятся объекты здравоохранения и образования. Кроме того, на острове Котлин проводится работа по благоустройству общественных пространств.