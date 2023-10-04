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10:29, 4 октября 2023Из жизни

Ведущий свадьбы захотел привлечь внимание гостей выстрелом и попал во внука

The Kansas City Star: в США ведущий случайно выстрелил во внука на свадьбе

Фото: Andreas Rønningen / Unsplash

В США 62-летний ведущий свадьбы случайно выстрелил в 12-летнего внука из револьвера. Об этом сообщает The Kansas City Star.

Проведение церемонии бракосочетания задерживалось, поэтому гости разошлись по разным частям заведения. Ведущий Майкл Гарднер захотел привлечь внимание присутствующих и собрать их вместе. Для этого он собирался выстрелить в воздух из револьвера, заряженного холостыми патронами. Мужчина взвел курок, однако не успел направить оружие вверх и нажал на спусковой крючок раньше времени. В результате пуля попала в плечо его 12-летнего внука.

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Мальчика госпитализировали с серьезной, но не опасной для жизни травмой. «Мы не считаем, что Майкл намеревался причинить вред своему внуку, но его действия были не очень разумными», — заявил помощник шерифа круга Ланкастер. Из-за тяжести нанесенной травмы и применения огнестрельного оружия Гарднеру было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.

Ранее сообщалось, что в Таиланде девушка спаслась от пули благодаря мобильному телефону. Она получила лишь легкое повреждение в районе талии.

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    Алиса Удовик
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